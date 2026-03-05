Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Кроссовер Belgee X50+ уже доступен для предзаказа в РФ

Компания Belgee объявила о начале приема заявок на компактный кроссовер X50+

Белорусский автопроизводитель Belgee начал сбор предварительных заявок на свою новинку – переднеприводный кроссовер X50+. Оформить заявку можно уже сейчас на официальном портале бренда.

Информация о рестайлинге модели, которая теперь носит индекс X50+, появилась еще в конце января. Автомобиль уже получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а его серийное производство, включая сварку и окраску кузова, налажено на заводе «Белджи» в Беларуси. В ближайшее время новинка появится у официальных дилеров в России.

Модель X50+ сочетает компактные наружные размеры с вместительным салоном: длина кузова составляет 4380 мм, колесная база – 2600 мм. При ширине 1810 мм и высоте 1615 мм дорожный просвет в 182 мм обеспечивает уверенное движение не только по асфальту, но и на легком бездорожье.

Тизер Belgee X50+
Под капотом новинки 1,5-литровый турбомотор с прямым впрыском, знакомый российским водителям по предыдущим моделям. Двигатель выдает 147 л.с. при 5500 об/мин и впечатляющие 270 Н·м крутящего момента, доступные уже с 2000 оборотов, что обеспечивает хорошую тягу на грунтовых и заснеженных покрытиях.

Агрегатируется мотор с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 км.

Детали о комплектациях и оснащении городского кроссовера будут обнародованы позднее. На данный момент в линейке Belgee представлено три модели: кроссоверы X50 и X70, а также городской седан S50.

Алексеева Елена
Фото:Belgee
05.03.2026 
