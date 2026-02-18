В РФ могут начать официально продавать рестайлинговый белорусский кроссовер

Belgee сообщил о возможном появлении в России обновленного X50+

Обновленный кроссовер Belgee X50+ может в скором времени добраться до российских дилеров официально. Об этом изданию Autonews. ru сообщил представитель компании-дистрибьютора марки. Правда, переговоры о поставках новинки всё ещё идут, и окончательного решения пока нет.

Belgee X50

Информация о рестайлинге модели, которая теперь носит индекс X50+, появилась еще в конце января. По данным белорусского портала Abw, главное изменение коснулось силового агрегата: вместо прежнего трехцилиндрового двигателя под капотом теперь будет работать более мощный четырехцилиндровый мотор.

Но на этом апгрейд не заканчивается. Машина получила и серьезное обновление электроники. В списке новых опций значится адаптивный круиз-контроль – система, которая автоматически поддерживает дистанцию до впереди идущего автомобиля, что должно повысить комфорт на трассе.

Вообще, Belgee – это белорусский автобренд, который предлагает адаптированные для местного рынка модели китайского концерна Geely. Собирают их на заводе «Белджи» в Белоруссии. На сегодня в России у марки уже есть два кроссовера: базовый X50 и более крупный X70. Так что появление «плюсовой» версии логично продолжило бы эту линейку.

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

