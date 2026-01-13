#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
13 января
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
Kia зарегистрировала в России два товарных...
Как вовремя понять, что машина из мечты превратилась в обузу
13 января
Как вовремя понять, что машина из мечты превратилась в обузу
Эксперты: расставаться с машиной нужно на пике...
Россия заняла 13-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира
13 января
Россия заняла 13-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира
Эксперт Целиков опубликовал топ-15 авторынков...

Цифра впечатляет: сколько уже собрали автомобилей Belgee

В Белоруссии выпустили 150 тысяч автомобилей Belgee

Автозавод Belgee в Белоруссии изготовил 150 тысяч автомобилей под местной маркой за 2,5 года, как сообщили в компании 13 января.

Рекомендуем
Чего на самом деле хочет от вас инспектор ГАИ, когда говорит эти фразы

Юбилейной стала модель – среднеразмерный кроссовер X70 в комплектации Style с полным приводом. Этот автомобиль изготовлен специально для российского рынка.

В августе прошлого года на заводе завершили модернизацию, которая позволила повысить производительность с 60 до 120 тысяч автомобилей в год. Модернизация была направлена на увеличение локализации, улучшение качества и расширение мощностей для удовлетворения растущего спроса.

Работы переводятся на роботизированный режим, чтобы сократить влияние человеческого фактора при выполнении операций.

Belgee X70
Belgee X70

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Автозавод выпускает три модели для российского рынка: компактный кроссовер X50, среднеразмерный X70 и седан S50. Кроме того, предприятие производит автокомпоненты, включая передние и задние бамперы.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Некоторые детали, такие как аккумуляторы, шумоизоляция, стекла, органайзеры для инструментов, устройства вызова экстренных служб, колесные диски и шины, поставляют смежные компании из Белоруссии и России.

Завод также рассматривает возможность расширения списка локальных компонентов в 2026 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Belgee
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 21
13.01.2026 
Фото:Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0