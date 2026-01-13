Цифра впечатляет: сколько уже собрали автомобилей Belgee

В Белоруссии выпустили 150 тысяч автомобилей Belgee

Автозавод Belgee в Белоруссии изготовил 150 тысяч автомобилей под местной маркой за 2,5 года, как сообщили в компании 13 января.

Юбилейной стала модель – среднеразмерный кроссовер X70 в комплектации Style с полным приводом. Этот автомобиль изготовлен специально для российского рынка.

В августе прошлого года на заводе завершили модернизацию, которая позволила повысить производительность с 60 до 120 тысяч автомобилей в год. Модернизация была направлена на увеличение локализации, улучшение качества и расширение мощностей для удовлетворения растущего спроса.

Работы переводятся на роботизированный режим, чтобы сократить влияние человеческого фактора при выполнении операций.

Belgee X70

Автозавод выпускает три модели для российского рынка: компактный кроссовер X50, среднеразмерный X70 и седан S50. Кроме того, предприятие производит автокомпоненты, включая передние и задние бамперы.

Некоторые детали, такие как аккумуляторы, шумоизоляция, стекла, органайзеры для инструментов, устройства вызова экстренных служб, колесные диски и шины, поставляют смежные компании из Белоруссии и России.

Завод также рассматривает возможность расширения списка локальных компонентов в 2026 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

