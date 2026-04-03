От 899 тысяч рублей: новый Chevrolet вышел в продажу

В Узбекистане начались продажи недорогих микроавтобусов Chevrolet Damas 3.

Покупателям доступны две версии: пассажирская (Move) и грузовая (Max). Стартовая цена составляет 134 439 000 сум, что эквивалентно примерно 889 тыс. рублей. По сути, модель представляет собой ребрендинг Wuling Hongguang V.

Двигатели на выбор: 1,2-литровый мощностью 81 л. с. и 1,5-литровый на 103 л. с. Оба агрегата сочетаются с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В базовой комплектации автомобиль оснащается аналоговой приборной панелью, электроусилителем руля, системами ABS и EBD, двумя подушками безопасности, а также мультимедиа с радио, USB и Bluetooth.

Производство Damas 3 развернуто на заводе UzAuto в Питнаке.

