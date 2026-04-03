«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с...
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...

От 899 тысяч рублей: новый Chevrolet вышел в продажу

В Узбекистане начались продажи доступных Chevrolet Damas 3

В Узбекистане начались продажи недорогих микроавтобусов Chevrolet Damas 3.

7 мест, полный привод, 9-ступенчатый автомат: испытали новый российский кроссовер

Покупателям доступны две версии: пассажирская (Move) и грузовая (Max). Стартовая цена составляет 134 439 000 сум, что эквивалентно примерно 889 тыс. рублей. По сути, модель представляет собой ребрендинг Wuling Hongguang V.

Двигатели на выбор: 1,2-литровый мощностью 81 л. с. и 1,5-литровый на 103 л. с. Оба агрегата сочетаются с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В базовой комплектации автомобиль оснащается аналоговой приборной панелью, электроусилителем руля, системами ABS и EBD, двумя подушками безопасности, а также мультимедиа с радио, USB и Bluetooth.

Производство Damas 3 развернуто на заводе UzAuto в Питнаке.

Ранее «За рулем» сообщал , что Subaru презентовала свой самый мощный автомобиль.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:UzAuto
Количество просмотров 4652
03.04.2026 
