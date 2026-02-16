Новый Chevrolet по цене от 850 тыс. рублей вышел в продажу: подробности

Компания UzAuto запустила продажи новых Chevrolet Damas Max и Damas Move

Автопроизводитель UzAuto начал официальные продажи двух совершенно новых моделей для бизнеса.

Речь идет о фургоне Chevrolet Damas Max и грузопассажирском варианте Damas Move, локализованных в Узбекистане. Хотя название и напоминает старый добрый микроавтобус, на деле это современные машины, построенные на платформе китайских моделей Wuling Hongguang V.

По сути, это бюджетные «рабочие лошадки», которые заметно крупнее своего легендарного тезки. Длина кузова составляет 4,4 метра, а между осями 2,85 метра. Под капотом у них простые атмосферные бензиновые двигатели: либо 1,2-литровый на 82 лошадиные силы с 5-ступенчатой механикой, либо 1,5-литровый на 95 сил, который работает в паре с 6-ступенчатой МКП. Обе версии способны перевозить до 650 килограммов полезного груза.

Технические характеристики и цена

Главный козырь новинок – их стоимость. Цены начинаются от 134,5 млн узбекских сумов, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно 850 тыс. российских рублей.

Самый дорогой вариант в линейке обойдется в 154,2 млн сумов, или около 973 тыс. рублей. Для сравнения, в России похожий по классу новый коммерческий автомобиль может стоить почти в два раза дороже.

