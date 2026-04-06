Хотите продать или купить машину? Сейчас это может стать проблемой

Жители нескольких регионов РФ пожаловались на проблемы в работе сайта ГИБДД

Официальный сайт ГИБДД с конца марта функционирует с серьезными сбоями, фактически парализовав многие онлайн-сервисы для автовладельцев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на жалобы пользователей.

Теперь все операции, которые раньше можно было оформить через интернет, приходится делать по старинке – с личным визитом в подразделение ведомства. Речь идёт о замене водительского удостоверения, получении различных справок и даже о первичной постановке автомобиля на учёт.

Особую головную боль неработоспособность портала доставляет рынку подержанных автомобилей. На сайте давно не функционирует раздел, позволяющий проверить, не наложены ли на машину ограничения вроде ареста. Покупатели часто просят такую проверку перед сделкой, но выполнить её невозможно уже несколько месяцев, что создаёт дополнительные риски и неудобства для всех участников рынка.