Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом

«Дром»: средний ценник автомобиля на вторичном рынке – 899 тыс. рублей

Россияне все чаще присматриваются к подержанным машинам. За первые три месяца 2026 года продажи на вторичном рынке выросли сразу на 14%, показало исследование портала «Дром» (есть в распоряжении «За рулем»).

Покупателей привлекают доступные цены на фоне дорогих кредитов и высокого утильсбора, который сильно ограничил выбор новых иномарок.

Интересно, что при таком ажиотаже средняя стоимость авто с пробегом подросла лишь на 2% и сейчас составляет 899 тысяч рублей. Семь из десяти купленных машин обошлись новым владельцам дешевле миллиона.

Особенно быстро раскупали подержанные машины в Приволжье и центре страны – там спрос подскочил на 28–30%. А вот на Урале, наоборот, рынок почти замер: рост составил всего 6%. В Сибири ситуация тоже скромная – плюс 7%.

Немецкие автомобили покупали на 24% активнее, чем годом ранее. Лидеры – Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии, чьи продажи выросли в диапазоне 13–22%.

Спрос на модели из других стран Европы, а также на американские бренды увеличился на 19%. Традиционным доверием у россиян пользуются Ford Focus, Skoda Octavia и Renault Logan. При этом рост продаж более чем на 40% показывают Ford Kuga, Ford Fiesta, Renault Fluence и Chevrolet Captiva.

Корейские автомобили в первом квартале стали покупать на 17% чаще. В топе продаж – Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Accent. Кроме того, сохраняется высокий спрос (25–30%) на модели Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Creta и Kia Sorento.

Японские подержанные авто выбрали на 15% чаще, чем в первом квартале прошлого года. Лидируют две модели Toyota — Corolla и Camry. Существенный рост продаж (30–35%) показали Honda Fit, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan Note и Nissan Qashqai.

Отечественные Lada пока отстают: их выбирают всего на 4% чаще, чем год назад. Исключение – Lada Granta, которая прибавила 23%.

А вот китайские бренды – главный «прорыв» года: их доля на вторичке уже почти 3%, а спрос взлетел на 41%. Популярными моделями стали Chery Tiggo T11, Lifan Solano и Haval Jolion.