Почему машины Лада сохраняют остаточную стоимость лучше «китайцев»

Эксперт Шапринский объяснил высокую остаточную стоимость автомобилей Lada

Автомобили Lada сохраняют высокую остаточную стоимость. Коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский объяснил, почему они обходят в этом плане многих китайских конкурентов. По его мнению, все дело в давнем доверии покупателей к марке, широкой доступности запчастей и специфике самого российского рынка.

Ситуация с китайскими брендами, наоборот, складывается сложнее из-за их обилия, агрессивного ценообразования и пока еще не устоявшейся репутации каждой конкретной марки.

Период адаптации после 2022 года

Шапринский напомнил, что после ухода международных автопроизводителей Lada какое-то время выпускала машины в максимально упрощенных комплектациях. Из-за разрыва логистики на некоторые модели не ставили кондиционеры, системы ABS или дополнительные подушки безопасности.

Владельцы таких автомобилей получали возможность позже установить именно те опции, которые им нужны, самостоятельно повышая комфорт и функциональность машины. На деле такая доработка часто увеличивает итоговую цену при перепродаже.

Более того, изначально низкая цена за счет отсутствия дорогого оборудования сделала эти модели доступнее для массового покупателя, что только подстегнуло их распространение. А репутация базовых Lada как неприхотливых и ремонтопригодных машин традиционно работает на сохранение их стоимости с годами.