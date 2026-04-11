#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Changan UNI-S
Полный привод и подготовка к зиме — новое поколение популярного в РФ кроссовера
Changan представил в России новое поколение...
11 апреля
Доработанный Ford F-450 Platinum
Зверский аппетит: шестидверный монстр Ford F-450 кушает бензина на $1000 за раз
Экстравагантный пикап Ford F-450 продают за 400...

Зверский аппетит: шестидверный монстр Ford F-450 кушает бензина на $1000 за раз

Экстравагантный пикап Ford F-450 продают за 400 000 долларов

Тюнинг-ателье Stretch My Truck превзошло себя, создав, пожалуй, один из самых экстравагантных пикапов в мире. 

Рекомендуем
За основу взяли 2020 Ford F-450 Platinum и буквально «растянули» его до размеров небольшого грузовика.

Результат: шестидверный гигант с тремя рядами сидений (всего 11 мест) и 2,5-метровым кузовом. Чтобы эта махина ехала, 6.7-литровый дизель PowerStroke оснастили двойным турбонаддувом и установили пневмоподвеску, позволяющую менять клиренс. Обули автомобиль в 46-дюймовые колеса с двухскатными задними шинами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Особого внимания заслуживает топливная система. Владелец установил дополнительный 227-литровый бак под кабиной и 284-литровый бак в кузове.

Вместе со штатным баком на 189 литров общий запас топлива составляет около 700 литров. Таким образом, при текущих ценах на дизель в США полная заправка обходится в $1038 (82,8 тыс. рублей).

Строительство этого монстра обошлось примерно в 500 000 долларов. На eBay его выставили за $399 900, что более чем в четыре раза превышает цену нового заводского F-450 Platinum. По последним данным, несмотря на астрономическую цену и аппетит к топливу, покупатель нашелся – лот уже закрыт с продажей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:nj-truck-king / eBay
Количество просмотров 10
11.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0