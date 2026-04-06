Новые штрафы за шум и неисправности — польза или бред?

Максим Кадаков: Повышенные штрафы будут прилетать за все известные прегрешения

В Государственную думу внесен законопроект, предполагающий увеличение штрафов за неисправности и повышенный шум от автомобиля.

По проекту, ныне существующий штраф вырастет с 500 до 2500 рублей, а назначать его будут за управление автомобилем с неисправностями или незарегистрированными изменениями в конструкции, а также с превышением уровня вредных выбросов и шума. Нововведение позиционируется именно как усиленная мера борьбы с шумными автомобилями.

«Законопроект разработан в целях защиты прав граждан на тишину и благоприятную окружающую среду (...) В настоящее время одной из актуальных проблем городов и населенных пунктов является проблема повышенного уровня шума, создаваемого автомобилями, мотоциклами, квадроциклами и иными транспортными средствами и нарушающего тишину и покой граждан», – говорится в пояснительной записке.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Изменения хотят внести сразу в две статьи КоАП – в ст. 8.23 (эксплуатация ТС с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ и нормативов уровня шума) и ч. 1 ст. 12.5 (управление ТС при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена).

Но дело в том, что перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС, весьма велик – от некомплектности ТС до неисправности сцепного устройства. Поэтому по 12.5.1 повышенные штрафы будут прилетать за все известные прегрешения: за тонировку, за шины не по сезону, за вырезанный каталитический нейтрализатор, за горящую лампочку неисправности АБС или усилителя руля, за нестандартный руль и так далее...

Самое удивительное, что законопроект разработан законодательным собранием Забайкальского края. Не иначе, для Читы это весьма актуальная проблема.