Новый Changan Uni-S получит две фишки специально для России

В российскую версию кроссовера Changan Uni-S добавят черных акцентов

Новый Changan Uni-S станет полноприводным и получит еще ряд нововведений специально для российского рынка.

Как отметил главный дизайнер нового Uni-S Клаус Зисиора, в общих чертах российский Changan Uni-S будет повторять аналогичный Changan CS55 Plus для китайского рынка.

Но в модели изначально закладывалась возможность «адаптационных» изменений каких-то деталей под конкретный регион. В России такими фишками Uni-S станут колесные диски черного цвета и черная расцветка салона.

Changan CS55 Plus – в РФ эта модель будет называться Uni-S

В Китае черный салон на этой модели действительно недоступен, отмечает источник. Напомним, ранее были названы предварительные цены на новый Uni-S в России: комплектация «Люкс» будет стоить 3 160 000 рублей, а более продвинутая «Техно» – 3 350 000 рублей.