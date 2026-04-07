Новый Changan Uni-S получит две фишки специально для России
В российскую версию кроссовера Changan Uni-S добавят черных акцентов
Новый Changan Uni-S станет полноприводным и получит еще ряд нововведений специально для российского рынка.
Как отметил главный дизайнер нового Uni-S Клаус Зисиора, в общих чертах российский Changan Uni-S будет повторять аналогичный Changan CS55 Plus для китайского рынка.
Но в модели изначально закладывалась возможность «адаптационных» изменений каких-то деталей под конкретный регион. В России такими фишками Uni-S станут колесные диски черного цвета и черная расцветка салона.
Changan CS55 Plus – в РФ эта модель будет называться Uni-S
В Китае черный салон на этой модели действительно недоступен, отмечает источник. Напомним, ранее были названы предварительные цены на новый Uni-S в России: комплектация «Люкс» будет стоить 3 160 000 рублей, а более продвинутая «Техно» – 3 350 000 рублей.
Источник: Китайские автомобили
07.04.2026
