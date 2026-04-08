КАМАЗ Компас 12, как и «младший» Компас 9 – прямые конкуренты Валдай 12 и Валдай 8
ГАЗ или КАМАЗ? Борьба за покупателя крепчает
КАМАЗ обошел Горьковский автозавод по продажам...

ГАЗ или КАМАЗ? Борьба за покупателя крепчает

КАМАЗ обошел Горьковский автозавод по продажам среднетоннажных грузовиков в марте

Первый весенний месяц принес КАМАЗу лидерство в сегменте среднетоннажных (MCV) грузовых автомобилей.

Впервые за долгое время челнинские грузовики смогли обойти по продажам нижегородские: если КАМАЗ продал в марте 381 среднетоннажник, то Горьковский автозавод – лишь 279 единиц такой техинки. Напомним, в Набережных Челнах выпускают семейство Компас, состоящее из пяти моделей, а в Нижнем Новгороде – ГАЗон Next и семейство Валдай, две из четырех моделей которого (Валдай 8 и Валдай 12) также являются среднетоннажными.

КАМАЗ Компас 12, как и «младший» Компас 9 – прямые конкуренты Валдай 12 и Валдай 8

Почти сенсационная смена лидеров произошла в большом отрыве от иных игроков рынка: JAC продал 77 единицы техники MCV, Dongfeng – 76 единиц, а Ural – 38 всего машин.

Отметим и положение дел в рейтинге по конкретным моделям: несмотря на доминирование КАМАЗа в марочном зачете, моделью-бестселлером MCV по-прежнему является ГАЗон Next. В марте он занял 18,5% всего сегмента.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
08.04.2026 
