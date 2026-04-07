Китайский бренд стал лидером среди грузовиков-иномарок — КАМАЗ в опасности?

Dongfeng стал лучшим иностранным грузовым брендом в РФ по итогам продаж в марте

Китайский производитель Dongfeng впервые за долгое время вышел на вторую позицию в рейтинге продаж крупнотоннажных грузовиков (сегмент HCV).

Об этом говорит статистика продаж в марте, опубликованная «Автостатом». В первый весенний месяц Dongfeng продал в России 317 своих тяжелых грузовиков, причем львиная доля пришлась на одну модель – магистральник Dongfeng 4180.

Впереди – только российский КАМАЗ, но его лидерству ничего не угрожает: в марте челнинские грузовики разошлись в объеме 1204 единиц. Правда, тут драйвером продаж является совсем другая модель – полноприводный трехосник КАМАЗ-43118, реализованный в марте в количестве 325 штук.

Dongfeng 4180 потеснил на пьедестале прежнего иностранного фаворита: 309 проданных в марте экземпляров против всего 254 тягачей Sitrak C7H

А вот позади кипит сражение: в мартовский топ-5 также вошли Ural (306 шт.), FAW (275 шт.) и Valdai (271 шт.). Надо сказать, такой рейтинг разительно отличается от картины, царившей на грузовом авторынке в 2022, 2023 и 2024-м годах. В целом же минувший март немного просел относительно прошлогодних показателей: в марте-2025 в РФ было продано на 7,1% больше машин сегмента HCV.