#
>
Смотрите, ВАЗ-2106 на «шестнаре», с документами и нулевым пробегом

В Ставрополе продают собранный с нуля ВАЗ-2106 с новым мотором и подвеской BMW

Интересный экземпляр тюнингового седана ВАЗ-2106 выставили на продажу в Ставрополе – это в буквальном смысле Лада « седан-баклажан».

Кузов этого автомобиля – 1976 года, но в процессе реализации проекта машина была полностью разобрана, кузов подвергся пескоструйной обработке и был перекрашен, а затем машина собиралась заново на новых компонентах. Из интересного: 16-клапанный двигатель от переднеприводного автомобиля ВАЗ в состоянии «полный сток», с которым соединена классическая «пятиступка» в спортивном исполнении, со «сближенными» и усиленными шестернями.

Смотрите, ВАЗ-2106 на «шестнаре», с документами и нулевым пробегом

По идее, такой силовой агрегат должен давать хорошую динамику при сохранении ресурса, но этим дело, конечно, не ограничивается. Установлены задняя независимая подвеска BMW, регулируемая передняя подвеска («под разные потребности», объясняет автор проекта), выхлопная система из нержавеющей стали, дисковые тормоза «по кругу» – но и это далеко не полный список работ.

Смотрите, ВАЗ-2106 на «шестнаре», с документами и нулевым пробегом

Машина укомплектована сигнализацией, центральным замком, электроусилителем руля. И главное – все изменения внесены в документы. Просят за этого темно-синего красавца на кованых дисках 16", после постройки пробежавшего лишь 36 км, всего 990 тысяч рублей.

Смотрите, ВАЗ-2106 на «шестнаре», с документами и нулевым пробегом — фото 1616847
Смотрите, ВАЗ-2106 на «шестнаре», с документами и нулевым пробегом — фото 1616848
Смотрите, ВАЗ-2106 на «шестнаре», с документами и нулевым пробегом — фото 1616844
Смотрите, ВАЗ-2106 на «шестнаре», с документами и нулевым пробегом — фото 1616843
Смотрите, ВАЗ-2106 на «шестнаре», с документами и нулевым пробегом — фото 1616845
Смотрите, ВАЗ-2106 на «шестнаре», с документами и нулевым пробегом — фото 1616846

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
11.04.2026 
