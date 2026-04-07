В Москве водителей из-за внезапного похолодания призвали не ездить на летней резине
Столичный департамент транспорта настоятельно советует горожанам в ближайшие дни по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, если на нем уже поменяли резину на летнюю. Причина – резкое ухудшение погоды, которое синоптики прогнозируют на среду, 8 апреля. Ожидается, что ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, а днём пойдёт дождь, перемежающийся со снегом. Такие условия почти наверняка приведут к гололедице и серьёзно ухудшат видимость на дорогах.
Ведомство рекомендует таким автовладельцам пересесть на общественный транспорт. По сути, несколько дней комфортной и безопасной поездки в метро или автобусе могут избавить от риска аварии из-за потери сцепления колёс с обледеневшим асфальтом.
Ведомство также дало несколько рекомендаций водителям. Стоит полностью отказаться от резких разгонов, торможений и перестроений. Дистанцию до впереди идущего транспорта лучше увеличить в разы. Заблаговременно сбрасывать скорость нужно не только перед «зебрами», но и вблизи остановок общественного транспорта. И, конечно, никаких разговоров по телефону.
Похолодание, по данным метеорологов, продлится два дня. Пик придётся на четверг, 9 апреля: ночью температура может опуститься до минус одного градуса, а днём не поднимется выше 4-6 градусов тепла. Ситуацию усугубит и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. В общем-то, классическая возвратная весенняя непогода.
