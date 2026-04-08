Где дешевле и быстрее переобуться: цены у дилеров и независимых СТО

Прошло сравнение цены шиномонтажа для Lada Vesta, Haval Jolion и Geely Monjaro

Сезонная переобувка автомобилей в этом году снова грозит превратиться в квест для водителей. Как только закончится последнее похолодание, тысячи автовладельцев ринутся менять зимнюю резину на летнюю, создавая ажиотаж в сервисах. В такой ситуации цены традиционно подрастают, а свободные окна для записи исчезают на недели вперёд. Autonews.ru проверил, во сколько сейчас обойдётся эта процедура для популярных моделей и где можно уложиться быстрее.

Цены и сроки у официальных дилеров

Обратившись к официальному дилеру «Рольф», редакция узнала стоимость замены 17-дюймовой резины для Haval Jolion – самого продаваемого иномарки прошлого года. Замена только резины обойдётся в 6400 рублей, а если привезти колёса в сборе – 4300. Для более крупных размеров (18 и 19 дюймов) цена поднимается до 7400 и 5000 рублей соответственно. Правда, записаться на ближайшие дни не выйдет – свободные слоты появились только на следующей неделе, да и то с ограничениями по времени. Зато здесь предлагают бесплатно хранить шины, если монтаж делали у них.

Для владельцев Lada Vesta с 15-дюймовыми колёсами на площадке «Прайм» полный шиномонтаж (снятие резины с диска, установка и балансировка) оценили в 7000 рублей. Замена готового комплекта стоит 5250 рублей с балансировкой и 3500 – без неё. Ближайшее возможное время визита – через четыре дня, ближе к вечеру. Услуги хранения покрышек здесь не предоставляют. Зато у дилера Major ту же Весту готовы переобуть дешевле: за 4512 рубля за полный цикл или за 2328 рублей, если колёса уже собраны. Записаться можно хоть на завтра, хотя свободных окон немного. Про хранение менеджер сказал уклончиво – мол, услуга есть, но ею занимается другое подразделение.

Дороже всего ситуация выглядит для владельцев полноприводного Geely Monjaro. В центре «Автомир» за работу с 19-дюймовыми колёсами (неважно, в сборе они или нет) просят 19 500 рублей. Хранение на сезон обойдётся ещё в 12 000. Свободные окна для записи здесь тоже в дефиците – ближайшие доступны только через пару дней.

Независимые сервисы: дешевле и быстрее

Если ждать у дилера нет ни времени, ни желания, всегда есть вариант с независимыми шиномонтажками. Правда, экономия не всегда кардинальная. К примеру, в комплексе «Кристалл» за переобувку Lada Vesta с 15-дюймовыми колёсами возьмут 3000 рублей, а за Haval Jolion на 17-дюймовых – 4600. Если колёса привезти в сборе, цена упадёт до 1800 и 3200 рублей соответственно. И что важно – серьёзного наплыва клиентов мастер не заметил, так что записаться можно практически на любое время, сервис работает до 23:00. Хранение шин для Весты здесь стоит 4500 рублей, для Хавейла – 5500. За колёса в сборе попросят 5500 и 7000 рублей.

В компании «Мосавтошина» ситуация иная: приехать можно только по записи, а свободные окна, по словам оператора, сейчас «буквально ловят». Ажиотаж высокий, так что ближайшие слоты свободны только на следующей неделе, и с записью лучше не тянуть.