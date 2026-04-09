До 3 млн рублей: новый кроссовер с полным приводом дебютировал в России

Changan начал в РФ продажи полноприводного кроссовера UNI-S по цене от ₽2,98 млн

В России стартовали продажи нового кроссовера Changan UNI-S с интеллектуальным полным приводом. По сути, это глубокая модернизация модели CS55, и машина уже доступна у дилеров в двух версиях. Комплектация «Люкс» оценивается в 2 979 900 рублей, а более оснащенная «Техно» – в 3 149 000 рублей.

Главный козырь обновленной модели – специально адаптированная для наших условий интеллектуальная система полного привода. Она умеет перераспределять тягу между осями буквально за 0,4 секунды и предлагает три специализированных режима: для снега, грязи и песка. Все узлы автомобиля, кстати, рассчитаны на морозы до -45°C.

Под капотом у UNI-S установлен бензиновый турбомотор 1.5T Blue Core, который работает в паре с роботизированной коробкой передач с «мокрым» сцеплением от BorgWarner. Агрегат выдает 280 Н·м крутящего момента уже с низких 1500 оборотов в минуту, что позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 8,9 секунды. Заявленный средний расход топлива – 6,9 л на 100 км.

Габариты и практичность

По сравнению с предшественником, новинка выросла в длину на 35 мм, достигнув 4550 мм. Колесная база составляет 2656 мм, а дорожный просвет – 188 мм. Углы въезда и съезда равны 22 и 19 градусам соответственно. Объем багажника в сложенном состоянии сидений увеличивается с 475 до 1415 литров, а бензобак вмещает 68 литров топлива.

В салоне расположены два больших экрана: 14,6-дюймовый дисплей мультимедиа и 12,8-дюймовая цифровая приборная панель. Водительское кресло имеет шесть регулировок, память положений, поясничную поддержку, подогрев и вентиляцию. Пассажирское сиденье спереди тоже с подогревом и вентиляцией, но регулировок у него четыре. В список оснащения также входят панорамная крыша, атмосферная подсветка и отдельный блок физических кнопок для двухзонного климат-контроля.

Технологии и безопасность

Мультимедийный комплекс поддерживает навигацию «Яндекса», голосовое управление, беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Через специальное приложение на смартфоне, используя технологию Bluetooth-ключа, можно дистанционно заводить двигатель, управлять дверями, окнами и климатической установкой.

За безопасность отвечает целый арсенал систем: шесть подушек, ESP, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и помощь в удержании полосы. В списке также мониторинг «мёртвых» зон, предупреждение об опасности при открытии дверей и другие.

Причем даже в базовой комплектации автомобиль поставляется с так называемым зимним пакетом. В него входит подогрев руля, всех сидений, лобового стекла, форсунок омывателя и зеркал. Гарантия от производителя на кроссовер составляет 5 лет или 150 000 километров пробега.