Россияне скупают японские иномарки: продажи выросли в десятки раз

В России возник ажиотажный спрос на автомобили Toyota и Mazda: раскрыты причины

Японские автомобили снова набирают популярность в России, причём в совершенно неожиданных масштабах. По данным «Автостата», за первые три месяца 2026 года регистрации новых Mazda взлетели на 1294% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 488 до 6802 машин. У Toyota дела обстоят тоже очень хорошо: продажи подскочили более чем вдвое, на 111%, достигнув 6914 единиц.

Почти весь этот взрывной рост Mazda обеспечила одна-единственная модель – кроссовер CX-5 китайской сборки. На него пришлось больше 90% всех регистраций бренда, а это 6183 автомобиля. Всё дело в его 2,0-литровом двигателе, который развивает ровно 155 лошадиных сил.

Причина всплеска спроса на Mazda CX-5

Ключевая деталь – именно эта мощность. С декабря 2025 года для машин с двигателем до 160 л.с. сохранилась льготная ставка утилизационного сбора при ввозе физическими лицами. Получается, CX-5 с его 155-сильным мотором оказался в идеальной «налоговой нише», что и спровоцировало ажиотаж. Эксперты, опрошенные журналом Motor, прямо связывают всплеск продаж с этим нормативным ограничением.

Причём покупают его, несмотря на цену. Mazda CX-5 в России стоит от 3,7 до 4,72 млн рублей, в то время как его прямой конкурент, Haval Jolion российской сборки, начинается от 2,1 млн. Разницу в стоимости отчасти компенсирует репутация надёжного автомобиля с качественной отделкой. Правда, для нашего рынка машины поставляют с упрощённой мультимедиасистемой без русского языка и без ряда электронных помощников.

Интересно, что в самом Китае новый CX-5 можно купить примерно за 1,3 млн рублей, но вывезти его оттуда официально нельзя раньше, чем через полгода после покупки. Поставщики, впрочем, находят способы обойти это правило, хотя итоговая цена для российского покупателя всё равно оказывается высокой.

Динамика продаж Toyota и популярные модели

С Toyota история похожая, но со своими нюансами. Официальное производство в России остановлено ещё в 2022-м, и теперь все машины идут через параллельный импорт, в основном из Китая. Рост на 111% – это результат такой схемы.

Лидером продаж стал кроссовер RAV4: за квартал зарегистрировали 2350 штук, что на 170% больше, чем год назад. Вслед за ним идут Highlander (2263 шт., рост 396%), Camry (1264 шт.) и Land Cruiser Prado. Евгений Забелин из компании E.N. Cars считает, что всплеск интереса к RAV4 связан ещё и со сменой поколений у китайской версии, которую выпускают совместно с FAW.

Китайский RAV4 оснащается 2,0-литровым мотором на 171 л.с., вариатором и полным приводом, а в салоне часто есть кожа, панорамная крыша и подогрев сидений. Цены, впрочем, кусаются: базовая версия стоит около 5 млн рублей, а гибриды доходят до 7,5 млн.

Мнение экспертов о будущем японских брендов

По сути, текущий бум – это удачное стечение обстоятельств. Льготный сбор для маломощных моторов, работающие каналы поставок из Китая и ностальгия части покупателей по проверенным брендам сыграли свою роль. Как отмечает Елена Лисовская, автор проекта «Лиса рулит», продавцы просто нашли модели, которые можно выгодно привезти, и люди на них клюнули.

«Есть часть потребителей, которые по-прежнему не готовы покупать «китайцев», а хотят «японцев». Пусть и с менее мощным двигателем, пусть и дороже, но это будут наши родные Toyota и Mazda», – полагает экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что такой всплеск – явление временное. Он жёстко привязан к действующему налоговому правилу и наличию конкретных моделей в нужном ценовом сегменте. Как резюмирует Евгений Забелин, говорить о том, что россияне «бросились скупать» эти машины, – слишком сильное преувеличение. Скорее, это точечный интерес, который быстро нашёл своё предложение.