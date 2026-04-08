В России начали продавать новую версию популярного кроссовера: что изменилось?

Продажи обновлённого Haval M6 стартовали в России с ценой от 2 млн рублей

На российском рынке официально начались продажи обновлённого Haval M6, который собирают на заводе в Калуге. Пока что доступна только одна комплектация «Оптимум», но с выбором трансмиссии. За версию с 6-ступенчатой механической коробкой передач просят 2 049 000 рублей. Если хочется робот с семью ступенями, то придется готовить уже 2 349 000 рублей.

Внешне машину можно отличить по новой решётке радиатора – теперь она полностью чёрная. В салоне изменения заметнее: мультимедийный экран вырос до 12,3 дюймов и стал чётче. Камера заднего вида тоже улучшила качество картинки и обзавелась динамической разметкой. Рулевое колесо стало толще в ободе и получило обогрев, а на потолке появился удобный отсек для очков. Кстати, в список стандартного оснащения теперь входят и передние боковые подушки безопасности.

Базовый набор оборудования в «Оптимуме» остался прежним и весьма обширным. Сюда входят двухзонный климат-контроль, электронный ручник с функцией Auto Hold, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой. Есть и круиз-контроль, датчики парковки сзади, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал. Аудиосистема на четыре динамика, электростеклоподъёмники на всех дверях, рейлинги на крыше, полностью светодиодная оптика с ДХО и противотуманные фары – всё это тоже входит в стандарт.

Интерьер Haval M6

Причём для этой модели появилась и цифровая «фишка». Через специальное мобильное приложение владелец сможет дистанционно управлять центральным замком и климат-контролем, а также заводить или глушить двигатель.