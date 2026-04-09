Как управлять автомобилем с отказавшим сцеплением? Советы эксперта

Эксперт Стрельбицкий объяснил, как ехать на автомобиле с отказавшим сцеплением

Директор департамента механического ремонта Авилон Kia Вадим Стрельбицкий рассказал, как ехать на автомобиле, если отказало сцепление.

Экстренный способ тронуться с места существует, но его стоит рассматривать лишь как последний шанс в безвыходной ситуации.

Стандартный алгоритм при серьёзной поломке предполагает либо вызов эвакуатора, либо осторожную буксировку другим транспортным средством. При буксировке важно перевести коробку в нейтральное положение и строго следовать всем правилам безопасности.

Однако бывают обстоятельства, когда эти варианты недоступны, а промедление угрожает жизни. К примеру, если вы застряли зимой в безлюдной тайге. В таком критическом случае теоретически можно заставить машину поехать самостоятельно. Для этого на заглушенном двигателе нужно включить вторую передачу, а затем попытаться его завести. Если всё получится, автомобиль дёрнется с места и начнёт медленное движение.

Контролировать такую «поездку» крайне сложно. Остановка происходит только после глушения мотора и последующей остановки. Этот метод требует от водителя не просто уверенных навыков, а полного хладнокровия и умения держать под контролем непредсказуемую ситуацию.

Специалист категорически не советует применять данный приём на обычных дорогах с оживлённым трафиком. Риски для самого водителя и других участников движения здесь слишком велики. По сути, это паллиатив, допустимый лишь в условиях полной изоляции, когда речь идёт о выживании.