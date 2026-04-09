Этот «европеец» 4x4 на вторичке доступен за 1,5 млн, и запчасти на него – не проблема
При подборе субкомпактного кроссовера с пробегом не более 200 тыс. км и ценой до 1,5 млн рублей на вторичном рынке можно найти ряд интересных предложений.
Среди всего многообразия моделей стоит рассмотреть и Skoda Yeti.
Производство модели завершилось в 2018 году. Автомобиль технически близок к Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan: многие агрегаты унифицированы, а часть узлов полностью взаимозаменяема. Полноприводные версии возрастом 8–10 лет сегодня предлагаются от 1,2 млн рублей. Однако такая низкая цена имеет простое объяснение: дизельные модификации исчезли из гаммы еще в 2015 году, и с тех пор вариант с 4×4 предлагался только в паре с проблемным турбодвигателем 1.8 (152 л.с.) и роботизированной коробкой передач.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, «За рулем»:
– Двигатель с чугунным блоком, но впрыск непосредственный, неудачная поршневая группа (масложор), слабая цепь ГРМ. И он, и робот DQ250 с двумя мокрыми сцеплениями, в принципе, выдерживают 300 тысяч км. Но непонятно, сколько потребуется ремонтов и денег на них. Все элементы полного привода надежны и долговечны.
Отличная подвеска, обильное оснащение, продуманная эргономика. А защита от коррозии посредственная: к 8–10 годам сдаются колесные арки, двери и некоторые другие элементы. Многие мелкие неисправности связаны с электрической частью.
