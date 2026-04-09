Эксперт Иванов объяснил рост импорта машин в Россию
Этот «европеец» 4x4 на вторичке доступен за 1,5 млн, и запчасти на него – не проблема

«За рулем» рассказал, как чувствует себя Skoda Yeti после 10 лет пробега в РФ

При подборе субкомпактного кроссовера с пробегом не более 200 тыс. км и ценой до 1,5 млн рублей на вторичном рынке можно найти ряд интересных предложений.

Россиянам перечислили способы купить машину дешевле

Среди всего многообразия моделей стоит рассмотреть и Skoda Yeti.

Производство модели завершилось в 2018 году. Автомобиль технически близок к Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan: многие агрегаты унифицированы, а часть узлов полностью взаимозаменяема. Полноприводные версии возрастом 8–10 лет сегодня предлагаются от 1,2 млн рублей. Однако такая низкая цена имеет простое объяснение: дизельные модификации исчезли из гаммы еще в 2015 году, и с тех пор вариант с 4×4 предлагался только в паре с проблемным турбодвигателем 1.8 (152 л.с.) и роботизированной коробкой передач.

Skoda Yeti

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Двигатель с чугунным блоком, но впрыск непосредственный, неудачная поршневая группа (масложор), слабая цепь ГРМ. И он, и робот DQ250 с двумя мокрыми сцеплениями, в принципе, выдерживают 300 тысяч км. Но непонятно, сколько потребуется ремонтов и денег на них. Все элементы полного привода надежны и долговечны.

Отличная подвеска, обильное оснащение, продуманная эргономика. А защита от коррозии посредственная: к 8–10 годам сдаются колесные арки, двери и некоторые другие элементы. Многие мелкие неисправности связаны с электрической частью.

О других недорогих паркетниках с полным приводом, которые можно найти  на вторичке, читайте в полной версии материала.

Алексеева Елена
Фото:Skoda и «За рулем»
09.04.2026 
Отзывы о Skoda Yeti (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Yeti  2013
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Комфорт, прекрасная управляемость, динамика, абсолютная надёжность, неугоняемая - мизерная цена КАСКО, адекватная цена ТО.
Недостатки:
Мал ход отбоя подвески.
Комментарий:
За 80000км пробега пришлось заменить одну лампу подсветки номера (20 рублей и минута работы) А больше и комментировать нечего - идеальный автомобиль для своего класса!
+7