Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью и плохими дорогами

АВТОВАЗ: Lada Azimut показал высокую надежность и адаптированность к климату РФ

С 2023 года на полигоне АВТОВАЗа работает новый климатический комплекс.

В его камерах можно задавать температуру от − 50 до +60 °C и влажность от 25% до 95%. Управление – ручное или автоматическое. Здесь, в частности, откалибровали двигатель Azimut для уверенного пуска в сильные морозы.

Климатические камеры позволяют не только экстремально менять температуру, но и создавать последовательные циклы «тепло-холод» с резкими переходами, имитируя суточные и сезонные колебания.

Предусмотрена и регулировка влажности от 25% до 95%. Система управления обеспечивает возможность воздействовать на автомобиль последовательностью определенных, одинаковых и стабильных условий температуры и влажности в несколько этапов.

Все испытания проводятся как в статике (автомобиль стоит), так и под нагрузкой, с имитацией движения.

В состав комплекса входит камера соляного тумана. Автомобиль помещают туда в цикле испытаний, имитирующих многолетнюю эксплуатацию в городе и на трассе. Растворами солей под давлением обрабатывают кузов, днище и арки колес. Перед испытаниями на кузов наносят контрольные надрезы для оценки воздействия агрессивных сред. По результатам тестов (включая солевые броды на полигоне) кузов Lada Azimut показал высокую коррозионную стойкость.

Новая дождевальная камера имитирует любые виды дождя – от мелкой мороси до тропического ливня, а также способна создавать эффект тумана и гидроудара. Наклонная платформа меняет положение автомобиля до 15–20 градусов, проверяя герметичность дверей, люков и электроразъемов при косом дожде. Кроме того, в камере можно варьировать давление воды и направление струй, что имитирует движение через глубокие лужи на разной скорости.

Вместе с 10-километровым скоростным кольцом и спецучастками комплекс обеспечивает полный цикл ускоренных испытаний на надежность и долговечность.

