Укачивает в машине: 10 шагов, которые помогут этого избежать
9 апреля
Укачивает в машине: 10 шагов, которые помогут этого избежать
В Россию вернулся один из самых надежных японских кроссоверов: актуальные цены

Honda CR-V шестого поколения из Китая продается в РФ с ценами от 3,49 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V, официально покинувший российский рынок несколько лет назад, теперь снова можно купить – машины везут по параллельному импорту из Китая. Несмотря на растущий утильсбор, на вторичном рынке сейчас представлено больше двух сотен таких автомобилей, причём цены начинаются с весьма неожиданной отметки.

Honda CR-V
Honda CR-V

Для контекста: официально продаваемый в России Geely Atlas в самой простой версии стоит от 3 449 990 рублей. Haval H7 просят минимум 3 699 000, а полноприводный GAC GS4 – от тех же 3,7 миллиона. На этом фоне предложения по Honda выглядят любопытно.

Самый доступный вариант нового CR-V шестого поколения нашли во Владивостоке. За 3 490 000 рублей продавец готов под заказ привезти полноприводную версию в топовой комплектации Prestige. В нее входит практически всё: сенсорный мультимедийный экран, кожаный салон, панорамная крыша с люком, система доступа без ключа, электрорегулировки сидений, двухзонный климат-контроль, а также подогрев и вентиляция спереди.

Интерьер Honda CR-V
Интерьер Honda CR-V

Правда, в других городах ситуация иная. В Новосибирске за ту же машину под заказ просят уже от 3,9 млн рублей. В Воронеже готовый к продаже кроссовер в максимальной комплектации оценили в 4,1 миллиона – в список опций включили аудиосистему Bose, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, беспроводную зарядку и 18-дюймовые диски.

Цены из наличия в разных регионах тоже сильно разнятся. В Москве автомобиль предлагают за 4 150 000 рублей, в Кемерово – за 4,2 млн, а в Чебоксарах и Набережных Челнах – уже за 4 240 000. Дороже всего машину продают в Уфе, Екатеринбурге и Казани, где ценник начинается с 4,35 миллиона. Крупные дилеры в Москве и Петербурге выставляют на десятки имеющихся машин средний ценник около 4,8 млн рублей, и это еще без учета возможных скидок по кредиту или трейд-ину.

Большинство доступных кроссоверов – бензиновые. Под их капотом стоит 1,5-литровый турбомотор на 193 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором, а привод – преимущественно полный. На рынке есть и отдельная партия гибридов: в них основную тягу обеспечивает 184-сильный электродвигатель, а 2,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 145 л.с. выполняет роль генератора для подзарядки тяговой батареи.

Кстати, о надежности. Ещё в 2023 году эксперты портала iSeeCars назвали Honda CR-V самым безотказным компактным кроссовером на рынке, предположив, что он способен без серьёзных проблем преодолеть более 400 тысяч километров. А в декабре прошлого года портал GOBankingRates, опросив специалистов, включил эту модель в список кроссоверов, которые могут исправно служить владельцу не меньше 15 лет.

Лежнин Роман
Фото:Honda
09.04.2026 
Фото:Honda
Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-58