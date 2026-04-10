МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Седан Volga Siber в отличном состоянии появился в продаже
Седан Volga Siber в отличном состоянии появился в продаже

В Ставрополе продают седан Volga Siber 2010 года — небольшой пробег, 1 млн рублей

Один из последних выпущенных на заводе ГАЗ седанов Volga Siber выставили на продажу в Ставрополе.

Рекомендуем
Машина 2010 года выпуска имеет пробег около 43 тысяч км и, как сообщается в тексте объявления, пребывает в близком к новому состоянии.

У этого Сайбера заводское лакокрасочное покрытие серебристого цвета, оригинальный ПТС и чистая история – компания-продавец отмечает, что провела полную криминалистическую проверку, а также масштабную техническую диагностику автомобиля. Сообщается также, что машина покупалась у официального дилера в ноябре 2010 года.

Потенциальным покупателям готовы бесплатно предоставить подъемник для осмотра, подробный рассказ о машине и тест-драйв.

Рекомендуем
Напомним, Volga Siber – клон американского переднеприводного седана Chrysler Sebring, выпускавшийся ГАЗом в 2008–2010 годах. На вторичке машина зарекомендовала себя как чрезвычайно надежная, с высокой коррозионной стойкостью кузова и ресурсом основных агрегатов, превышающим 400-500 тысяч км. Под капотом – атмосферник 2.4 на 143 л.с., продающийся экземпляр – на автомате. Цена автомобиля составляет 999 000 рублей.

Источник:  Avito
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Avito
Количество просмотров 14
10.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0