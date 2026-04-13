Москвич M90 — мы нашли крайне сомнительное решение по кузову

«За рулем» рассказал, почему кузов Москвича M90 может потребовать доработок

Подробно рассматривая кузов нового кроссовера Москвич M90, эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин привел в пример китайский бренд Haval.

Эта марка имеет в России завод полного цикла в России, который «хлебнул лиха» на гарантийных обращениях клиентов как раз по подобному декору кузова, отметил Милешкин. И добавил: сейчас в рамках плановых обновлений-фейслифтов такие детали из внешности тульских Хавейлов постепенно убирают. Вероятно, у бренда Москвич в этом плане все впереди – или же элементы окажутся куда более стойкими к российским реагентам и пескострую.

Напомним, 7-местный Москвич M90 является клоном китайского MG RX9. Под капотом – 2-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. В паре с ним трудится 9-ступенчатая АКП, полный привод реализован через многодисковую муфту. Цена – от 4 199 000 рублей... А что же, собственно, не так с кузовом? Смотрим!