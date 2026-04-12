Geely Galaxy M7
На рынок вышел новый добротный кроссовер Geely дешевле 2 млн рублей
Geely начала приём заказов на кроссовер Galaxy...
В России перестали продавать популярный кроссовер Chery
Кроссовер Chery Tiggo 7L покинул авторынок РФ —...
Li Auto i6
Li Auto продал 100 тысяч экземпляров своей самой дешевой модели всего за полгода
Li Auto выпустила 100-тысячный экземпляр...

Кроссовер VW Taigun обновился: и это не только новая коробка и светящийся логотип

VW Taigun получил 8 ступеней АКП, панорамную крышу и «умную» переднюю оптику

Volkswagen провел плановый рестайлинг компактного кроссовера Taigun, который производят и продают в Индии.

Какая судьба ждет автомобили Волга в России? Разбор эксперта

Внешность модели сделали солиднее: передняя часть теперь стилизована под старшие внедорожники вроде Tayron. Фары стали светодиодными и соединились непрерывной световой полосой, а еще у машины появился эффектный подсвечиваемый логотип. Сзади тоже новая оптика с динамическими «поворотниками».

В салоне установили полностью цифровую 10,25-дюймовую приборку, а центральный экран на 10,1 дюйма получил свежее программное обеспечение с быстрым откликом и голосовым управлением на базе ИИ. Впервые для Taigun предложили панорамную крышу, вентиляцию передних кресел и индукционную зарядку.

Обновленный УАЗ Патриот дебютирует в дилерских центрах к началу осени

«Начинка» почти не изменилась, Volkswagen по-прежнему предлагает для Taigun два бензиновых двигателя с турбонаддувом: 1,0-литровый TSI мощностью 115 л.с. и и 1,5-литровый TSI мощностью 150 л.с. Но есть важный нюанс: 1,0-литровый турбомотор теперь работает не с 6-ступенчатым автоматом, а с новым 8-ступенчатым АКП с гидротрансформатором. Механика осталась.

Для 150-сильного 1.5 TSI по-прежнему доступен только 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Кроме того, все версии получили дисковые тормоза на задней оси.

В Европу этот обновленный кроссовер поставлять не планируют: он останется локальной моделью для индийского рынка.

Обновленный VW Taigun
Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:Volksvagen
12.04.2026 
