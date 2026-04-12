Кроссовер VW Taigun обновился: и это не только новая коробка и светящийся логотип

VW Taigun получил 8 ступеней АКП, панорамную крышу и «умную» переднюю оптику

Volkswagen провел плановый рестайлинг компактного кроссовера Taigun, который производят и продают в Индии.

Внешность модели сделали солиднее: передняя часть теперь стилизована под старшие внедорожники вроде Tayron. Фары стали светодиодными и соединились непрерывной световой полосой, а еще у машины появился эффектный подсвечиваемый логотип. Сзади тоже новая оптика с динамическими «поворотниками».

В салоне установили полностью цифровую 10,25-дюймовую приборку, а центральный экран на 10,1 дюйма получил свежее программное обеспечение с быстрым откликом и голосовым управлением на базе ИИ. Впервые для Taigun предложили панорамную крышу, вентиляцию передних кресел и индукционную зарядку.

«Начинка» почти не изменилась, Volkswagen по-прежнему предлагает для Taigun два бензиновых двигателя с турбонаддувом: 1,0-литровый TSI мощностью 115 л.с. и и 1,5-литровый TSI мощностью 150 л.с. Но есть важный нюанс: 1,0-литровый турбомотор теперь работает не с 6-ступенчатым автоматом, а с новым 8-ступенчатым АКП с гидротрансформатором. Механика осталась.

Для 150-сильного 1.5 TSI по-прежнему доступен только 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Кроме того, все версии получили дисковые тормоза на задней оси.

В Европу этот обновленный кроссовер поставлять не планируют: он останется локальной моделью для индийского рынка.