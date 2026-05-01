Продается Волга-кабриолет на агрегатах Крайслера

В Сочи продают кабриолет с внешностью в духе Волги ГАЗ-21 и начинкой Chrysler

Вы попали в место, где Волга сливается с Себрингом, но не совсем обычным образом.

В Сочи продают кабриолет, с некоторых ракурсов напоминающий советскую Волгу ГАЗ-21 – например, в передней части или в области задних крыльев. Но кузовные панели «волжанки» тут не просто доработаны, от них оставлены лишь те самые узнаваемые элементы, а остальные пропорции перекроены под совершенно иную платформу. Дело в том, что под бело-голубым «льдом» Волги скрывается Chrysler Sebring.

И не просто Sebring, а в версии кабриолет и, разумеется, на автомате. Возраст донора не указан (сама Волга или то, что от нее осталось – 1970 г.в.), но получившийся кадавр успел пробежать 121 тысячу км и сменить не менее четырех владельцев. Тем не менее, машина примечательная – фактически готовый бизнес с экскурсиями по береговой линии. Все изменения внесены в ПТС и СТС.

Правда, в этот бизнес сразу потребуются некоторые вложения: АКП подергивается при переключениях с третьей на четвертую, движок хандрит на холостых, а саму машину уже желательно перекрасить, считает владелец. Простит 2,5 млн, но готов поторговаться или поменяться на какой-либо автомобиль с автоматом.