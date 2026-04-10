Эти авто станут конкурентами новому кроссоверу Volga

Топ-7 прямых конкурентов нового кроссовера Volga K40

Возрожденный бренд Volga представил третью модель – кроссовер K40, который должен появиться в продаже летом 2026 года вместе с седаном С50 и кроссовером K50. По сути, это младшая модель в новой линейке, построенная, как сообщается, на современной платформе. Хотя точные размеры и детали не раскрываются, на фотографиях машина выглядит точной копией китайского Geely Atlas, что намекает на её происхождение.

Двигатели и коробки передач у новинки, судя по всему, будут идентичны «донору»: базовый вариант – 1,5-литровый турбомотор на 147 «лошадей» с 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а топовый – 2,0-литровый агрегат мощностью 200 л.с. с 8-диапазонным автоматом и полным приводом.

Цены пока не объявлены, но логично ориентироваться на Geely Atlas, который сегодня стоит от 3.67 млн рублей.

Выходит, и конкурировать K40 придётся с теми же соперниками, что и у его китайского прототипа, а выбор в этом сегменте огромен – от отечественных и китайских марок до корейских, не говоря уже о параллельном импорте.

Ключевые конкуренты Volga K40

Autonews.ru проанализировал рынок и составил список из семи ключевых моделей-соперников.

В него вошли кроссоверы, которые уже сейчас предлагаются в схожем ценовом диапазоне и с похожими характеристиками.

Tenet T7 открывает список с ценником от 2.735 до 3.14 млн рублей. За эти деньги предлагается 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л.с., 7-ступенчатый робот и выбор между передним и полным приводом.

Changan UNI-S оценивается от 2.98 до 3.15 млн рублей. Он оснащается более мощным 1,5-литровым турбомотором на 181 л.с., семидиапазонной роботизированной коробкой и исключительно полным приводом.

Haval F7 – ещё один серьёзный игрок с широкой гаммой. Цены начинаются от 2.899 млн и доходят до 3.699 млн рублей. Покупатель может выбрать между 1,5-литровым (150 л.с.) или 2,0-литровым (192 л.с.) двигателем, парой с 7DCT, а привод снова предлагается и передний, и полный.

Exeed LX представлен в диапазоне от 2.85 до 3.59 млн рублей. Моторы – 1,5л (147 л.с.) или 1,6л (150 л.с.), трансмиссии – вариатор или 7-ступенчатый робот, приводы – передний или полный.

GAC GS4 стоит от 2.899 до 3.449 млн рублей. Силовые установки здесь мощнее: 1,5-литровый агрегат развивает 170 л.с., а 2,0-литровый – целых 231 л.с. Коробки передач – 7-диапазонный робот или 8-ступенчатый автомат, привод – передний или полный.

Jaecoo J7 оценивается в 3.109-3.119 млн рублей. Под капотом – 1,6-литровый двигатель мощностью 186 л.с., в паре с ним работает 7-ступенчатый робот, а привод исключительно полный.

KGM Korando – корейский представитель списка с самой высокой стартовой ценой от 3.395 млн рублей. Максимальная комплектация обойдётся в 3.895 млн. Автомобиль оснащается 1,5-литровым мотором на 163 л.с., 6-ступенчатым автоматом и предлагает как передний, так и полный привод.