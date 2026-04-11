Полный привод и подготовка к зиме — новое поколение популярного в РФ кроссовера

Changan представил в России новое поколение кроссовера UNI-S с полным приводом

Changan UNI-S нового поколения выходит на российский рынок, чтобы укрепить позиции бренда, чья модель CS55 Plus уже прочно обосновалась в топ-10 самых продаваемых автомобилей страны. Новинка обещает сочетать узнаваемый динамичный дизайн с серьёзной адаптацией к местным условиям и технологическими фишками.

Под капотом у кроссовера турбированный мотор объёмом 1.5 литра из семейства Blue Core. Мощность варьируется: переднеприводные версии выдают 157 лошадиных сил, а машины с полным приводом от BorgWarner разгоняют этот показатель до 181 л.с. Оба варианта работают в паре с 7-ступенчатой «роботизированной» коробкой передач с мокрым сцеплением, которая, по заявлениям инженеров, обеспечивает плавные и быстрые переключения. Задняя многорычажная подвеска и дорожный просвет в 188 миллиметров должны добавить уверенности на бездорожье.

Зимний пакет опций здесь действительно расширенный. Помимо стандартного подогрева передних сидений и руля, в списке есть обогрев заднего дивана, лобового стекла, зеркал и даже форсунок стеклоомывателей. В общем, создатели постарались учесть большинство «холодных» проблем.

Цифровая среда внутри салона формируется за счёт огромного центрального дисплея на 14,6 дюймов и виртуальной приборной панели на 10,25 дюймов. Мультимедийка поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также получила встроенные сервисы «Яндекса»  навигацию и музыку с голосовым управлением. Для зарядки гаджетов предусмотрена беспроводная панель мощностью 15 Вт.

Система безопасности включает целый набор ассистентов: адаптивный круиз-контроль, помощь при экстренном торможении и удержании в полосе. Круговой обзор обеспечивают камеры на 540 градусов с режимом «прозрачного шасси», позволяющим видеть, что происходит прямо под днищем. Встроенный видеорегистратор, кстати, пишет одновременно со всех четырёх камер, фиксируя происшествие как в движении, так и на парковке.

Комфорт для водителя и пассажиров тоже не остался без внимания. Передние кресла с электроприводом: у водителя  шесть настроек и память положений, у пассажира  четыре, плюс подогрев и вентиляция. Есть функция приветственной посадки, когда кресло автоматически отъезжает для удобства. В список приятных опций входят также электропривод и бесконтактное открывание багажника, панорамная крыша с люком и многоцветная (256 оттенков) атмосферная подсветка салона.

Источник:  Пресс-служба Changan
Лежнин Роман
Фото:Changan
11.04.2026 
