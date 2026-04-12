BMW адаптировала iX3 для китайского рынка: кроссовер сильно изменился

BMW iX3 LWB для Китая: модель удлинили на 103 мм, батареи от Eve Energy

Обновлённый электрический кроссовер BMW iX3 для китайского рынка уже прошёл все бюрократические процедуры и готов к продажам. Модель, которую будут выпускать на совместном предприятии BMW и Brilliance, получила не просто косметический апдейт, а серьёзную переработку, ориентированную на местные предпочтения.

Самое заметное изменение – габариты. Инженеры удлинили кузов на 103 миллиметра, а колёсная база теперь составляет 3005 мм. В реальности это означает больше простора для пассажиров на заднем ряду, что в Китае часто становится решающим аргументом при выборе машины. Причём масса автомобиля выросла не так уж сильно, всего до 2371 кг.

Под капотом (или, точнее, под полом) тоже есть новшества. Кроссовер оснащён двухмоторной полноприводной системой, суммарная мощность которой достигла 351 кВт, или 478 лошадиных сил. Это даже чуть больше, чем у глобальной версии модели. Максимальная скорость заявлена на уровне 210 км/ч.

Важный нюанс – локализация. Аккумуляторная батарея типа NMC использует элементы от китайской компании Eve Energy, а её финальная сборка происходит уже на местном заводе. Конкретный запас хода производитель пока предпочитает не афишировать.

Внешне растянутая версия почти неотличима от стандартного iX3, если не присматриваться к пропорциям. Салон рассчитан на пятерых человек. По сути, перед нами пример того, как глобальный автопроизводитель адаптирует продукт под запросы конкретного, но огромного рынка, делая ставку на простор и местное производство ключевых компонентов.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
12.04.2026 
