В России появился новый надежный японский кроссовер дешевле 2 млн рублей

Кроссоверы Nissan Magnite из ОАЭ появились в России с ценами от 1,95 млн рублей

Компактный кроссовер Nissan Magnite, изначально разработанный для Индии, добрался до российского рынка. Автомобиль длиной менее четырёх метров поставляется из Объединённых Арабских Эмиратов, и его минимальная цена на одном из классифайдов составляет 1 950 000 рублей.

Причём на этом фоне он выглядит весьма выгодно. К примеру, популярный Tenet T4 калужской сборки после апрельского подорожания начинается уже от 2 089 000 рублей. Белорусский паркетник Belgee X50+ обойдётся минимум в 2 319 990 рублей, а модель X50 – от 2 479 990.

В Кемерово новый Magnite предлагают привезти под заказ за 1,95 млн рублей. За эти деньги покупатель получает богатую комплектацию S. В неё входят цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном, климат-контроль, кожаный руль с красной строчкой, парктроники с камерой и системой кругового обзора, бесключевой доступ с кнопкой старта и 16-дюймовые литые диски.

Чуть дороже, за 2,1 млн рублей, машину продают в наличии в Екатеринбурге и готовы привезти под заказ во Владивосток. Правда, владивостокский экземпляр – это та же комплектация S, а екатеринбургский автомобиль из наличия оснащён куда скромнее. У него пластиковый руль с урезанными функциями, простая магнитола и аналоговая приборка.

Богато укомплектованный Magnite можно найти и в Санкт-Петербурге, где цена начинается от 2,19 до 2,23 млн рублей. Вообще в Северной столице в продаже около десяти машин в разных версиях, и их стоимость доходит до 2,5 млн.

Самый дорогой экземпляр выставлен на продажу в Самаре за 2,6 млн рублей. Это топовая версия Acenta Plus, которую дилер готов привезти в страну. В список её оснащения входит двухцветный интерьер из кожзама, бесключевой доступ с функцией дистанционного запуска двигателя, система кругового обзора, задние парктроники, круиз-контроль с ограничителем скорости, бескаркасное зеркало заднего вида с автозатемнением, аудиосистема с шестью динамиками и шесть подушек безопасности.

Интерьер Nissan Magnite

Под капотом у всех предлагаемых в России Magnite один и тот же силовой агрегат – 1,0-литровый бензиновый турбомотор на 100 лошадиных сил. Он работает в паре с вариатором, а привод исключительно передний.