Volkswagen опубликовал фото своего первого кроссовера на китайской платформе

Volkswagen представил семейный кроссовер ID.Aura T6 на платформе Xpeng

Volkswagen раскрыл детали о своём новом крупном кроссовере ID.Aura T6, опубликовав серию официальных изображений. Премьера модели состоится на пекинском автосалоне, а в её основе лежит платформа CEA, которую немецкий автогигант взял у китайского партнёра Xpeng.

Вообще, первым в этой линейке около года назад был показан концепт-седан, но на рынок первым выйдет именно кроссовер. Компания позиционирует T6 как автомобиль для семьи, делая ставку на его внушительные габариты и довольно смелый для консервативного бренда дизайн.

Внешность и технические особенности

На фотографиях видно, что у машины очень короткий капот, сильно наклонённые стойки лобового стекла и ярко выраженные колёсные арки. По сути, такая форма кузова создана не просто для красоты – она должна улучшать аэродинамику, а значит, и запас хода на одном заряде. На крыше заметен датчик лидара, а фирменная эмблема, как и у других ID-моделей, будет подсвечиваться.

Внутри, судя по ожиданиям, разместят шесть отдельных кресел. Но главное – под капотом, вернее, в архитектуре. Использование китайской платформы позволило резко сократить количество электронных блоков управления. Это не только облегчает общий вес автомобиля, но и, в теории, повышает надёжность всей системы.

Причём машина получит и комплекс активной безопасности, который работает с поддержкой искусственного интеллекта. Получается, что для выхода на ключевой рынок Volkswagen не побоялся взять лучшее у местного игрока, создав продукт, который сильно отличается от привычного немецкого образа.