#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen ID.Aura T6
12 апреля
Volkswagen опубликовал фото своего первого кроссовера на китайской платформе
Volkswagen представил семейный кроссовер...
Volkswagen опубликовал фото своего первого кроссовера на китайской платформе

Volkswagen представил семейный кроссовер ID.Aura T6 на платформе Xpeng

Volkswagen раскрыл детали о своём новом крупном кроссовере ID.Aura T6, опубликовав серию официальных изображений. Премьера модели состоится на пекинском автосалоне, а в её основе лежит платформа CEA, которую немецкий автогигант взял у китайского партнёра Xpeng.

Volkswagen ID.Aura T6
Volkswagen ID.Aura T6

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Вообще, первым в этой линейке около года назад был показан концепт-седан, но на рынок первым выйдет именно кроссовер. Компания позиционирует T6 как автомобиль для семьи, делая ставку на его внушительные габариты и довольно смелый для консервативного бренда дизайн.

Внешность и технические особенности

На фотографиях видно, что у машины очень короткий капот, сильно наклонённые стойки лобового стекла и ярко выраженные колёсные арки. По сути, такая форма кузова создана не просто для красоты – она должна улучшать аэродинамику, а значит, и запас хода на одном заряде. На крыше заметен датчик лидара, а фирменная эмблема, как и у других ID-моделей, будет подсвечиваться.

Внутри, судя по ожиданиям, разместят шесть отдельных кресел. Но главное – под капотом, вернее, в архитектуре. Использование китайской платформы позволило резко сократить количество электронных блоков управления. Это не только облегчает общий вес автомобиля, но и, в теории, повышает надёжность всей системы.

Причём машина получит и комплекс активной безопасности, который работает с поддержкой искусственного интеллекта. Получается, что для выхода на ключевой рынок Volkswagen не побоялся взять лучшее у местного игрока, создав продукт, который сильно отличается от привычного немецкого образа.

Volkswagen ID.Aura T6
Volkswagen ID.Aura T6
Volkswagen ID.Aura T6
Volkswagen ID.Aura T6

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
12.04.2026 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Aura

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв