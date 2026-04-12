Проблема наезда самокатчиков на пешеходов решена: подробности

Skoda представила велозвонок DuoBell для пешеходов в наушниках с шумоподавлением

Чешский автопроизводитель Skoda представил новинку для велосипедистов и самокатчиков – звонок DuoBell. По сути, это попытка решить довольно распространённую проблему в городах, когда пешеход в наушниках просто не слышит предупреждающего сигнала.

Идея родилась из анализа статистики аварий. Инженеры обратили внимание, что многие столкновения происходят именно потому, что пешеходы используют наушники с активным шумоподавлением. Эта технология, создающая тишину, одновременно изолирует человека от внешних звуков, включая обычные велозвонки. В итоге сигнал остаётся без ответа, а ситуация на тротуаре или велодорожке может закончиться наездом.

Велозвонок DuoBell
Велозвонок DuoBell

Новый звонок Skoda DuoBell призван «пробить» эту звуковую изоляцию. Хотя подробностей о техническом устройстве пока немного, ясно одно: разработка нацелена на генерацию такого звукового сигнала, который будет различим даже сквозь систему активного шумоподавления. Получается, чешская компания, известная автомобилями, решила приложить руку и к безопасности микромобильного транспорта.

Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik | Skoda
12.04.2026 
Фото:freepik / freepik | Skoda
