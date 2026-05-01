Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
ИИ выходит на замену: продавцы автомобилей станут лишними?

Южнокорейский робот Pikar Genie заменяет живых консультантов в дилерских центрах

В мире авторитейла назревает тихая революция.

Роботы начнут доставлять заказы еще в шести городах РФ

Южнокорейская компания Epikar представила робота с искусственным интеллектом Pikar Genie, который готов заменить п родавцов в автосалонах. Устройство отвечает на вопросы, консультирует по характеристикам и делает все то же самое, что и продавцы автомобиля, кроме заключения сделки и подписания документов.

По сути, это умный терминал, только для машин, и хотя это не совсем похоже на заказ бургеров и наггетсов во «Вкусно и точка», идея примерно та же.

Renault, BMW и Volvo уже тестируют новинку в Корее. Например, в сеульском салоне Renault количество живых продавцов сократилось с шести до трех. Теперь Epikar нацелилась на рынок США.

Эксперты настроены пока скептически: мол, автосалон – это место живого общения и доверия, а не бездушной автоматизации. Однако не все покупатели с этим согласны. Многие страдают от навязывания услуг и чересчур назойливой опеки продавцов.

Владельцы салонов, скорее всего, будут в восторге: робот не берет комиссионные, не курит и обладает всей информацией, что есть в интернете. Единственное препятствие – бюрократия с кредитами и страховками. Но как только этот вопрос будет решен, человеку на месте продавца придется туго. И судя по опросу покупателей, многие не против такого расклада.

Источник:  The Drive
Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 57
01.05.2026 

