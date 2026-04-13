Эти популярные в РФ бренды продали 1 млн машин по всему миру

Omoda и Jaecoo продали 100-тысячный Omoda C5 в России

Бренды Omoda и Jaecoo всего за три года существования вышли на общемировой рубеж в миллион проданных машин. Об этом сообщили сами компании накануне своего трёхлетия, которое они планируют отметить на автосалоне в Пекине.

Российский рынок, по сути, стал для них одним из ключевых. Только у нас уже больше 180 тысяч человек стали владельцами автомобилей этих марок. Недавно здесь же был реализован стотысячный экземпляр модели Omoda C5 – его приобрела жительница Твери по имени Валерия.

Вообще, глобальные продажи Omoda C5 уже перевалили за отметку в 400 тысяч автомобилей, которые разъехались по 60 странам мира. А ее «собрат», кроссовер Jaecoo J6, за первый же месяц присутствия в России собрал предзаказы на более чем две тысячи штук. Эта модель имеет дорожный просвет в 176 миллиметров и позволяет буксировать лёгкие прицепы. В отделке салона производитель использовал материалы, устойчивые к износу и редко вызывающие аллергию. За безопасность, соответствующую высшей пятизвездочной оценке, отвечает кузов из высокопрочных сталей и целый комплекс электронных ассистентов ADAS.

