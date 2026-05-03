Ariel Atom «разменял четвертак» и стал еще быстрее

Представлен Ariel Atom 4RR — уличный карт мощностью 525 л.с.

В этом году британскому спорткару Ariel Atom исполняется 25 лет, и праздник компания отмечает выпуском самой быстрой и мощной версией в истории – Atom 4RR.

Двигатель Honda K20C – родственник тех 2-литровых турбочетверок, что используются на Civic Type R и Integra Type S – существенно модифицирован и форсирован до 525 л.с. и 550 Нм. Дополняют клиническую картину карбоновый впуск и титановый выпуск. Мощность передается на задние колеса через 6-ступенчатую секвенталку Quaife, причем сцепление тут нужно только чтобы тронуться, а далее – пользуемся подрулевыми лепестками.

При снаряженной массе всего в 667 кг этот Атом здорового (ой ли?) человека разгоняется до 100 км/ч всего за 2,4 секунды, а до 100 миль/ч (то есть до 160 км/ч) – за 5,1 секунды. Максималка – 280 км/ч.

Не убраться в первом же повороте помогут двойные амортизаторы Öhlins, вентилируемые диски AP Racing с четырехпоршневыми суппортами, настраиваемая ABS (впрочем, один и 11 режимов – это тупо «выкл»). Шины – Yokohama A052 размером 195/50R16 спереди и 255/40R17 сзади. Обтекатели из карбона изменены под лучшее охлаждение движка, установлено более массивное антикрыло, а также есть крылья и светотехника.

Да-да, у этого снаряда имеется допуск на дороги общего пользования. Но если решите взять себе такой, чтобы по утрам ездить за булочками, помните: пока что его запустили только на домашнем рынке, ограниченной серией и по цене 208 тысяч фунтов – что-то около 21,5 млн рублей. То есть придется немного напрячься.