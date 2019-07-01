Топ-22 лучших и худших полицейских автомобилей мира

В рейтинг вошли самые быстрые, самые экзотические и самые бестолковые полицейские автомобили в мире.

Полицейский автомобиль должен не только вселять страх нарушителям и преступникам, но и быть пригодным для выполнения ряда сложных задач. Однако полицейские машины могут быть довольно скучными. Издание Autoexpress составило рейтинг наиболее интересных полицейских автомобилей — от крутых до ужасных.

В большинстве случаев мощные и дорогие полицейские машины используются для пиара и почти никогда не применяются для поимки преступников и погонь за ними. Есть одно или два исключения. Например, Дубай, где на дорогах много дорогих спорткаров, а также мощных и быстрых кроссоверов. Но даже у полицейского суперкара есть свои недостатки. Вы можете догонять подлеца, но отвезти его в участок на двухместном автомобиле у вас не получится. Кроме того, если при задержании случится ДТП, то счет за ремонт может разорить полицию.

Самые лучшие полицейские машины мира

Skoda Kodiaq vRS

Этот полицейский автомобиль имеет 2-литровый битурбированный дизельный двигатель мощностью 237 л.с., способный разгонять кроссовер до 100 км/ч за 7 секунд. Это одна из лучших полицейских машин, благодаря своей универсальности и умеренной цене. Для полиции автомобиль оснастили системой кругового обзора, светодиодными стробоскопами в решетке радиатора и задней двери, а также 100-амперной «люстрой».

Nissan GT-R Copzilla

Битурбированный двигатель этого полицейского суперкара имеет мощность 562 л.с., благодаря чему автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды — как и у стандартного GT-R. Отличия заканчиваются на мигалках и гигантском спойлере, установленном на крыше. Грозно, но не более того.

Ford Focus RS

Этот Focus имеет 345-сильный турбомотор объемом 2,3 литра, разгоняющий его до 100 км/ч за 4,7 секунды. Он могуч, грозен и имеет задние двери для перевозки подозреваемых преступников, а также достаточно большой багажник для хранения, например дорожных конусов. А во время скучной смены экипаж может подрифтовать.

Volvo V90

Данных об этом автомобиле пока нет, но его практичность позволяет надеяться, что машина окажется идеальной при мощности «выше средней». Во время тестов полицией Швеции V90 набрал 9,2 балла из 10 возможных. Думаете, 0,8 балла списали за роскошь и комфорт, которой преступники не достойны, или за стоимость? Нет. Оказывается, перестроения на высоких скоростях кажутся обманчиво легкими. Ну, знаете…

Ariel Atom PL

Этот несуразный полицейский болид имеет 2-литровый двигатель Honda VTEC мощностью 350 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды. Это не фантазия, а реальный полицейский автомобиль, переданный полицейским. Но маловероятно, что он когда-нибудь будет использоваться для поимки нарушителей: ни массы, ни устрашающего вида, да и пока выберешься из него, преступник успеет уйти вразвалочку.

Caparo T1

Этот спорткар аналогичен предыдущему, хоть и двухместный. Его 3,5-литровый двигатель V6 имеет 345 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, но все эти характеристики просто невозможно применить в борьбе с преступностью.

Ford F—150

Большой, тяжелый, злой, с 5-литровым двигателем V8 мощностью 385 л.с., достигающий скорости 100 км/ч через 6,6 секунды после старта, этот пикап словно рожден для службы. Он годится и для погони, и для тарана, и для перевозки целой банды.

Mercedes-Benz GLE Coupe

Этот элегантный коп с 5,5-литровым двигателем V8 мощностью 577 л.с. достаточно быстр (4,2 секунды до 100 км/ч). Специально для полиции Австралии мотор оснастили двумя турбинами. Кузов купе, возможно, — не самый лучший для перевозки схваченных злоумышленников, но благодаря увеличенному клиренсу, на нем можно хотя бы съезжать на проселок.

Porsche 911

На страже порядка в Берлине состоит этот Porsche 911 2005 года выпуска работы тюнинг-ателье TechArt. У него мощный 370-сильный мотор объемом 3,8 литра, разгоняющий купе до 100 км/ч за 4,5 секунды. Других плюсов у машины нет, поэтому годится она лишь для преследования и демонстрации готовности догнать любого преступника и… осадить его.

Mercedes-Benz CLS Brabus Rocket

Зачем полицейскому автомобилю 720 л.с.? Чтобы разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды. В чем выгода? Чтобы быть быстрее того 911-го Porsche, который также ездит по улицам Берлина. В отличие от купе, на нем можно перевозить преступников, но, интересно, подозреваемый хоть раз заталкивался на комфортный задний диван этого представительского седана?

Lotus Evora

Этот 345-сильный спорткар с возможностью разгоняться до 100 км/ч за 4,4 секунды состоит на службе национальной военной полиции Италии. Компания Lotus не только предоставила автомобиль полиции, но и обслуживает его, а также обучает полицейских обращению с суперкаром. Догонять военным полицейским на земле некого, поэтому это просто шоу-кар для привлечения внимания общественности.

Alfa Romeo Giulia QV

Этот полицейский спортседан имеет не только практичный кузов, но и 2,9-литровый двигатель V6 мощностью 503 л.с. До 100 км/ч он разгоняется за 3,9 секунды. Полиция Италии привычна к подобным мощным машинам еще с момента появления полицейского Alfa Romeo 159. Но новая Giulia QV — самая мощная из всех. Это не декоративный представитель парка полицейских автомобилей и будет использоваться как для борьбы с преступностью, так и для сопровождения VIP-персон.

Jeep Wrangler

Этот вездеход с 2,8-литровым дизельным двигателем, как и Lotus Evora, состоит на службе итальянской военизированной полиции. На нем патрулируют район восточного побережья Италии. Это не самый мощный автомобиль в списке, но зато он обладает высокой проходимостью. Вездеход оснащен пакетом Mopar One Pack, увеличивающим клиренс на 5 см.

Spyker C8

Родстер оснащен 400-сильным двигателем V8 объемом 4,2 литра. До сотни он разгоняется за 4,5 секунды. Доработки для полиции свелись к установке перекладины под «люстру». Быстрый и ветреный автомобиль, как и, наверное, голландская полиция, на службе которой он состоит.

Lamborghini Huracan LP 610–4

Этот Lamborghini на службе полиции Италии тоже является шоу-каром. Его 5,2-литровый двигатель V10 мощностью 602 л.с., разгоняющий суперкар до 100 км/ч за 3,2 секунды, может сделать любую погоню просто нерентабельной.

Aston Martin One-77

Полицейские Дубая не мелочатся. В заявке на приобретение среди обязательных условий значились не только мощность 750 л.с., исходящая от 7,3-литрового двигателя, но и обязательная эксклюзивность, да работа ручная. Так и появился в их парке суперкар, вышедший тиражом всего 77 штук.

Bentley Continental GT

Другое роскошное купе Дубая имеет 6-литровый двигатель W12 мощностью 567 л.с. Автомобиль изготавливается вручную и способен преследовать нарушителей на любых транспортных средствах, тем более на Kia Sportage.

Ferrari FF

Идея единообразных автомобилей в парке для удобства ремонта и эксплуатации чужда полицейским Дубая. Есть у них и Ferrari с 6,2 двигателем V12 мощностью 651 л.с., разгоняющим суперкар до 100 км/ч за 3,7 секунды. Это действительно практичный экземпляр суперкара с 4-местным салоном — идеальный выбор для скоростной доставки преступников в тюрьму.

Самые худшие полицейские машины мира

Lada Riva (ВАЗ-2107)

Этот 80-сильный автомобиль поставлялся полицейским Кубы из нашей страны. Медлительный четырехдверный седан смотрится, скорее, комично из-за несоразмерно большой мигалки, похожей на шляпу-котелок.

Smart Fortwo

Полиция Нью-Йорка, видимо, из-за пробок, взяла на вооружение этот юркий двухместный городской автомобиль с 89-сильным мотором. Теперь их не воспринимают всерьез — это же не корабль Ford Crown Victorias. Полиция Нью-Йорка купила 250 таких Смартов. Никаких преимуществ, кроме парковки, эти машины им не дают.

Toyota Prius

В попытке доказать свою приверженность «зеленым» идеям и в попытке компенсировать выбросы Porsche 911 полиция Берлина обзавелась парком экологичных Приусов. Они медлительны, но зато тихие и полицейские могут подкрадываться к преступникам совершенно бесшумно.

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Фото: autoexpress.co.uk