Камеры на дорогах теперь заметят, если вы отвлеклись на телефон
Автомобили аварийных комиссаров получат более «зоркие» камеры. Как рассказал руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко, в этом году функционал уже установленных комплексов фотовидеофиксации будет серьезно расширен. Пока что четыре таких устройства на машинах аваркомов следят за скоростью на трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Вскоре эти комплексы начнут автоматически выявлять и другие частые нарушения: остановку на обочине, непристегнутый ремень безопасности и, что особенно актуально, использование водителем мобильного телефона во время движения.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Скорость на «платках» увеличат!
|
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
|
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...
Петушенко отметил, что по итогам прошлого года аварийность на трассах «Автодора» снизилась на 11,4% при росте сети почти на тысячу километров, а число погибших сократилось на 18%.
Музыкальная разметка как инструмент безопасности
Помимо технического контроля, госкомпания экспериментирует и с другими, нестандартными способами воздействия на водителей. Речь о так называемой музыкальной разметке. Она была впервые опробована на М-11 в 2024 году, а в прошлом году ее нанесли еще на трех отрезках М-12, в Нижегородской и Владимирской областях. Суть проста: если двигаться с разрешённой скоростью, шины будут «проигрывать» мелодию – например, всем известную «Калинку-Малинку».
И, судя по всему, метод работает. Петушенко отметил, что с момента появления этой разметки на указанных участках трассы М-12 не произошло ни одной аварии.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте