Камеры на дорогах теперь заметят, если вы отвлеклись на телефон
«Автодор» в 2026 году расширит контроль камер за ремнями и телефоном за рулем

Автомобили аварийных комиссаров получат более «зоркие» камеры. Как рассказал руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко, в этом году функционал уже установленных комплексов фотовидеофиксации будет серьезно расширен. Пока что четыре таких устройства на машинах аваркомов следят за скоростью на трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Вскоре эти комплексы начнут автоматически выявлять и другие частые нарушения: остановку на обочине, непристегнутый ремень безопасности и, что особенно актуально, использование водителем мобильного телефона во время движения.

Петушенко отметил, что по итогам прошлого года аварийность на трассах «Автодора» снизилась на 11,4% при росте сети почти на тысячу километров, а число погибших сократилось на 18%.

Музыкальная разметка как инструмент безопасности

Помимо технического контроля, госкомпания экспериментирует и с другими, нестандартными способами воздействия на водителей. Речь о так называемой музыкальной разметке. Она была впервые опробована на М-11 в 2024 году, а в прошлом году ее нанесли еще на трех отрезках М-12, в Нижегородской и Владимирской областях. Суть проста: если двигаться с разрешённой скоростью, шины будут «проигрывать» мелодию – например, всем известную «Калинку-Малинку».

И, судя по всему, метод работает. Петушенко отметил, что с момента появления этой разметки на указанных участках трассы М-12 не произошло ни одной аварии.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
14.04.2026 
