Ищете, где подзарядить электрокар в Москве? Адреса мы вам подскажем

Электрозарядки проекта «Энергия Москвы» уже доступны в 100 районах города

Планируете поездку в парк на электромобиле? Выбирайте маршрут с зарядкой поблизости.

ЭЗС проекта «Энергия Москвы» уже доступны в 100 районах города, включая популярные места отдыха и крупные общественные пространства.

Забронировать и оплатить зарядку можно прямо в приложении «Московский транспорт».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Продолжаем развивать зарядную инфраструктуру для электрокаров по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Установили более 385 станций проекта «Энергия Москвы» в 100 районах города. Благодаря этому зарядить машину можно в удобном для пользователя месте».