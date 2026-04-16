Очень редкий: в России продают коллекционный ВАЗ-2104
В РФ выставили на продажу ВАЗ-2104 1993 года года из Германии за 1,28 млн рублей
В России появился в продаже уникальный автомобиль – почти новый ВАЗ-2104, который привезли из Германии. С 1993 года он проехал всего 15 824 км. Владелец просит за свою машину 1 280 000 рублей.
«Редчайший экземпляр в экспортном исполнении из Германии. Машина не реставрировалась и не восстанавливалась! Весь кузов в заводской краске (кроме заднего правого крыла, где косметический окрас). Состояние нового автомобиля. Все вопросы по телефону», говорится в объявлении.
Машина окрашена в бордовый цвет, а под капотом у нее бензиновый двигатель объёмом 1,5 л и мощностью 71 лошадиная сила. Коробка передач – механическая, привод задний.
Источник: Drom
Фото:Дром
