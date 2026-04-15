Быстрее 130 км/ч: возможен ли пересмотр скоростных лимитов в России?
В России могут пересмотреть скоростной режим на отдельных участках трасс.
На сегодняшний день уже ведется дискуссия о повышении максимально разрешенной скорости на отдельных участках магистралей, где инфраструктура и дорожные условия позволяют обеспечить транспортную безопасность.
Сейчас за городом легковушки и мотоциклы едут максимум 90 км/ч, на автомагистралях со знаком 5.1 – до 110 км/ч. Редкие участки с разрешенными 130 км/ч – исключение. Для грузовиков и автобусов порог еще ниже: 70–90 км/ч.
В Минтрансе недавно отклонили идею поднять планку до 150 км/ч на платных дорогах первой категории. Чиновники посчитали, что нынешних 130 км/ч достаточно. Но дискуссия о повышении лимитов там, где позволяет инфраструктура, не прекращается.
Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК АвтоСпецЦентр и ГК АвтоДом:
– Предполагаемые преимущества от реализации проектов скоростных магистралей носят комплексный социально-экономический характер. В первую очередь это улучшение транспортного сообщения между регионами и крупными агломерациями.
Развитие подобной инфраструктуры выступает катализатором для смежных отраслей: стимулирует внутренний туризм, расширяет возможности жителей страны свободно добираться в другие города на работу.
Значительный экономический эффект может быть достигнут за счет системной разгрузки существующих транспортных коридоров, что ускорит логистику и снизит издержки, как показывает опыт планирования высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Кроме того, переход на современные скоростные виды автотранспорта может внести вклад в снижение нагрузки на окружающую среду.
Пока же наиболее реалистичный сценарий – поэтапное строительство качественных трасс с повышенными, но жестко контролируемыми лимитами.
