21 января
Появились фотографии интерьера абсолютно нового кроссовера Volkswagen
21 января
Оценены рыночные перспективы нового российского электромобиля
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
21 января
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
Министр Никитин: через 20 лет ручное управление...

Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе

Министр Никитин: через 20 лет ручное управление машиной станет экзотикой

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что через 20 лет ручное управление автомобилем станет редкостью, как сейчас верховая езда. Он сравнил это с сегодняшним спортом на лошадях, отметив, что в Москве мало кто ездит верхом.

По его словам, в будущем автодороги превратятся в цифровую систему, которая будет взаимодействовать с транспортом.

Никитин отметил, что на дорогах будут появляться беспилотные грузовики, автомобили, такси и общественный транспорт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
21.01.2026 
Фото:freepik / freepik
