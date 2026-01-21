Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что через 20 лет ручное управление автомобилем станет редкостью, как сейчас верховая езда. Он сравнил это с сегодняшним спортом на лошадях, отметив, что в Москве мало кто ездит верхом.
По его словам, в будущем автодороги превратятся в цифровую систему, которая будет взаимодействовать с транспортом.
Никитин отметил, что на дорогах будут появляться беспилотные грузовики, автомобили, такси и общественный транспорт.
