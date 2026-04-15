Рынок легковых авто ускорится в 2027 году — прогноз Oks Labs

«Ведомости»: аналитики прогнозируют рост авторынка на 14% в 2027 году

Согласно прогнозу консалтинговой компании Oks Labs, на который ссылается газета «Ведомости», в 2027 году ожидается рост продаж новых легковых автомобилей.

Рынок увеличится на 14% и достигнет 1,52 млн единиц. При этом в 2026 году показатель, вероятно, застынет на уровне предыдущего года – 1,33 млн машин.

В 2028 году, опять же следует их обзора Oks Labs, продажи могут прибавить еще 8% в годовом исчислении, поднявшись до 1,64 млн автомобилей.

Это означает, что рынок превзойдет результат 2024 года, когда, по данным агентства «Автостат», было реализовано 1,57 млн машин.

Аналитики Oks Labs строили свой прогноз на основе ключевой ставки ЦБ, индекса потребительского доверия и цены на российскую нефть Urals.