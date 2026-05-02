Технологии будущего: АВТОВАЗ готовит важную опцию для Лады

Представитель АВТОВАЗа Бахрах: для Lada разрабатывают проекционный дисплей

АВТОВАЗ ведёт научно-исследовательскую работу по созданию проекционного дисплея, который будет выводить информацию прямо на лобовое стекло автомобилей Lada. Об этом сообщил директор проекта по цифровым сервисам компании Артём Бахрах. Конкретные сроки, когда эта опция появится в серийных машинах, пока не называются – руководитель не готов их комментировать. При этом в автогиганте понимают, что такая технология напрямую влияет на безопасность и делает ежедневное использование автомобиля удобнее.

Уже сейчас некоторые модели Lada оснащаются полноформатной цифровой «приборкой», куда дублируется навигация и данные с мультимедийного экрана. Это сделано, чтобы водитель меньше отвлекался от дороги. Такое решение можно найти, к примеру, на седане Aura и в топовых версиях Vesta.

Развитие цифровых сервисов Lada

В той же Vesta штурман может смотреть на комбинации приборов подсказки маршрута, пока пассажиры развлекаются видеоконтентом на основном экране. Правда, по умолчанию во время движения видео для передних кресел блокируется. Зато при желании его можно разблокировать, подтвердив на дисплее, что осознаёшь все сопутствующие риски.

Параллельно на АВТОВАЗе продолжают развивать голосовое управление. Оно уже реализовано в виде помощника «Алиса» на новом хэтчбеке Iskra. В будущем функционал планируют расширить – голосом можно будет, среди прочего, открывать и закрывать стёкла. Похожая система уже работает на электрокаре UMO 5.