Названы самые распространенные в России иномарки

Автостат: японские автомобили — самые популярные иномарки в РФ

В автопарке России – 33,6 млн иномарок, это 71% от всего количества зарегистрированных на 1 января 2026 года легковых авто.

Более трети российского объема иномарок (33,8%) – это японские автомобили. Почти столь же популярны «европейки» – 27,9%. А вот корейские бренды отстают: за все годы присутствия в РФ их набралось всего 18,7%.

Зато «китайцы», идущие на четвертом месте, уже обогнали по численности машины из США: 9,9% против 9,6%. Но, при всем нынешнем хайпе, до популярности японских машин им еще далеко.

А лидер среди них (как, разумеется, и среди всех иномарок вообще) – это Toyota, ее доля в структуре иномарок РФ составляет впечатляющие 13,4%. У следующих по массовости Kia и Hyundai – лишь 8,2 и 8% соответственно. Ниже в рейтинге располагаются Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Mitsubishi и Skoda – доля последней составляет 3%. Интересно, как скоро кто-то из «китайцев» дотянется до нее?