«Синий кит» выходит на охоту: Changan начал тайный сбор заказов на гибридный CS75 Plus

Цену на Changan CS75 Plus раскроют 24 апреля, а пока – депозит 99 юаней

Китайская компания Changan открыла слепые предзаказы на компактный кроссовер CS75 Plus Blue Whale Super Engine Edition.

Стоимость новинки держится в секрете до 24 апреля – именно тогда модель официально представят на Пекинском автосалоне (продет с 24 апреля по 3 мая). Тем, кто решится оформить заказ сейчас, обещают бонусы: бытовую технику Midea после тест-драйва, а также возможность внести депозит в 99 юаней, который при покупке превратится в скидку 999 юаней (11 тыс. рублей).

Автомобиль получил выразительную безрамочную решетку с V-образным узором, сквозную светодиодную оптику и активные воздухозаборники.

Changan CS75PLUS

Сзади – сплошная линия фонарей и крупный спойлер. В салоне установили сразу три экрана: приборку на 10,25 дюйма, центральный тачскрин на 14,6 дюйма и дисплей для пассажира на 12,3 дюйма. Кресла спереди – с подогревом, вентиляцией и массажем. За звук отвечают 18 динамиков.

Техническая изюминка – гибридная установка Blue Whale на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 150 сил в паре с электродвигателем на 245 сил.

Тяговая батарея – всего 1,7 кВт·ч. В оснащение также вошли адаптивная подвеска, активное шумоподавление и продвинутый автопилот с автоматической сменой полос. Габариты кроссовера: длина 4,77 метра, колесная база – 2,8 метра.