Как промедление с заменой антифриза убивает мотор?
«Синий кит» выходит на охоту: Changan начал тайный сбор заказов на гибридный CS75 Plus
Цену на Changan CS75 Plus раскроют 24 апреля, а...

Китайская компания Changan открыла слепые предзаказы на компактный кроссовер CS75 Plus Blue Whale Super Engine Edition.

Стоимость новинки держится в секрете до 24 апреля – именно тогда модель официально представят на Пекинском автосалоне (продет с 24 апреля по 3 мая). Тем, кто решится оформить заказ сейчас, обещают бонусы: бытовую технику Midea после тест-драйва, а также возможность внести депозит в 99 юаней, который при покупке превратится в скидку 999 юаней (11 тыс. рублей).

Автомобиль получил выразительную безрамочную решетку с V-образным узором, сквозную светодиодную оптику и активные воздухозаборники.

Сзади – сплошная линия фонарей и крупный спойлер. В салоне установили сразу три экрана: приборку на 10,25 дюйма, центральный тачскрин на 14,6 дюйма и дисплей для пассажира на 12,3 дюйма. Кресла спереди – с подогревом, вентиляцией и массажем. За звук отвечают 18 динамиков.

Техническая изюминка – гибридная установка Blue Whale на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 150 сил в паре с электродвигателем на 245 сил.

Тяговая батарея – всего 1,7 кВт·ч. В оснащение также вошли адаптивная подвеска, активное шумоподавление и продвинутый автопилот с автоматической сменой полос. Габариты кроссовера: длина 4,77 метра, колесная база – 2,8 метра.

Источник:  Autohome
Алексеева Елена
Фото:Autohome
18.04.2026 
