Changan объявил цены нового 7-местного кроссовера
Российские цены нового кроссовера Changan CS75 Pro стартуют от 2 865 000 рублей

Новый кроссовер Changan CS75 Pro вышел на российский рынок с ценой от 2 865 000 рублей.

Российская презентация нового кроссовера Changan CS75 Pro состоялась 14 апреля в Абрау-Дюрсо – под этой заметкой предлагаем вам посмотреть запись официальной трансляции с этого мероприятия. Главное – модель будет доступна в двух вариантах: 5-местный по цене от 2 865 000 рублей и 7-местный – от 2 995 000 рублей. Для семей с двумя и более детьми действует скидка в 100 тысяч рублей, а при покупке в лизинг – 200 тысяч рублей.

Напомним, Changan CS75 Pro при длине 4748 мм и колесной базе 2786 мм оснащается бензиновым 1.5 турбо с отдачей 181 л.с. и 280 Нм, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – исключительно передний. Но сзади – независимая многорычажка.

В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения, контроль выхода из полосы движения, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, шумоизоляционные передние боковые стекла, мультимедиа с экраном 14,6", функции Android Auto и Apple CarPlay, панорамная крыша, диски 19". Есть адаптация к России, полный зимний пакет.

В российском представительстве Changan считают, что CS75 Pro будет самым выгодным предложением на российском рынке, даже с учетом довольно плотной конкуренции.

Источник:  Changan Russia
Иннокентий Кишкурно
15.04.2026 
