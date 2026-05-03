Самая смешная переделка Мазды — такую можно заказать!

Представлен комплект для тотальной переделки Mazda MX-5 — Dutton Phaeton 5

Компания Dutton Cars из Великобритании представила новый продукт – кит-кар Dutton Phaeton 5 на базе современного родстера Mazda MX-5.

Суть проста: если вы хотите переделать свой родстер Mazda MX-5/Miata во что-то, напоминающее классический английский родстер Caterham, только из игры Minecraft, то за 9990 фунтов стерлингов (около миллиона рублей) вам пришлют набор для такой сборки. Не хотите возиться самостоятельно? Компания готова собрать готовый Phaeton 5 из вашей Мазды – за 14 300 фунтов стерлингов.

Есть и дополнительные опции: пакет из тканевого верха, боковых окон и любого другого цвета, кроме показанного ярко-зеленого (да-да, в сочетании с ярко-красными тормозными суппортами) обойдется вам еще в 1200 фунтов.

Этим он и отличается от большинства (но не всех) «китов» для Миаты – никакого сходства с исходной Маздой. Вместо этого Dutton Phaeton 5 по стилю повторяет предшественника, Phaeton 4, базировавшегося на Ford Escort и выпущенного – шутка ли! – в далеком 1989 году. Вскоре после этого компания надолго завязала кит-карами и занималась автомобилями-амфибиями – и вот, без преувеличения триумфально вернулась. Кстати, ей по сей день руководит Тим Даттон, основавший Dutton Cars в 1969-м...