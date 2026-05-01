Rolls-Royce показал модель 2028 года — таких сделают всего 100 штук

Компания Rolls-Royce показала официальные фото родстера Project Nightingale

Это первая модель в серии Coachbuilt – под ней будут выпускаться мелкосерийные модели для тех, кому обычные Rolls-Royce кажутся простоватыми.

Компания собирается выпустить ровно 100 экземпляров Nightingale. Точные характеристики пока не раскрываются, но известно, что габаритная длина двухместной машины с откидным верхом составит исполинские 5,76 метра, а начинка будет полностью электрической. В компании называют Project Nightingale своей «самую амбициозной работой» и «самым экстравагантным воплощение того, на что сегодня способен Rolls-Royce».

Британской прессе уже показали реальный концепт – он выглядит в точности как представленные фирменные фото. Сомнения вызывает головная оптика: останется ли она столь минималистичной в серии – пока вопрос. В остальном же дизайн точно следует традициям Rolls-Royce – даже носовая фигурка «Spirit of Ecstasy» на месте. Передняя панель гибридная: приборка цифровая, переключатели физические.

Впрочем, детали могут поменяться: Rolls-Royce планирует привлекать клиентов ко всем этапам доведения концепта до окончательного вида. Кроме того, каждый покупатель будет иметь широчайшие возможности для индивидуалицации своей машины. Характерно, что почти все 100 покупателей компании уже известны – сейчас идет «окончательный отбор кандидатов».

В данный момент Rolls-Royce создает первые прототипы, в августе начнутся испытания. К лету 2027 года планируется утвердить технические характеристики, а в течение 2028 года – поставить все 100 готовых автомобилей их владельцам. Ориентировочная цена Rolls-Royce Project Nightingale – от 1 миллиона фунтов стерлингов.