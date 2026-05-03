Вышел юбилейный Range Rover Sport — известна цена

Представлен Range Rover Sport Twenty Edition, ознаменовавший 20-летие модели

Марка Land Rover показала специальную версию Range Rover Sport, приуроченную к 20-летию модели.

Версия получила логичное название Range Rover Sport Twenty Edition, а создана она на базе модели P550e Autobiography, сочетая топ-комплектацию SV, гибридную силовую установку и свой собственный фирменный цвет кузова Sanguillo Orange. В него же по желанию покупателя могут быть окрашены и колесные диски 23". Но доступны и менее пафосные оттенки кузова – Santorini Black и Ostuni White.

По салону – повторение SV: сиденья с карбоновым каркасом и обшивкой из кожи Windsor, карбоновые вставки на спинках и приборке, черная замша потолка. Силовая установка – подключаемый гибрид из рядной шестерки с электромотором, в сумме выдающий 542 л.с. Батарея емкостью 38,2 кВт⋅ч способна протащить эту махину на чистой электротяге на расстояние до 114 км. Цена в Великобритании – чуть выше, чем у исходной P550e Autobiography: от 115 790 фунтов стерлингов, то есть около 12 млн рублей.

Источник:  Autoexpress
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6576
03.05.2026 
